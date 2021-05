Žalobce v kauze Vidkun navrhl podmíněné tresty a pět let pro Kadlece

„U Karla Kadlece je míra na žalovaném jednání nejvyšší, týká se jej celá obžaloba, jednal tak, jak by policisté nikdy jednat neměli,“ uvedl Stoklásek. Navrhl pro něj nepodmíněný trest při spodní hranici trestní sazby, která činí pět až 12 let. Kyselému navrhl tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let, Rozbořilovi dvouletý podmíněný trest se zkušební dobou tří let a peněžitý trest 50 000 až 100 000 korun. Pro Petrůje žádá tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky.