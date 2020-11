Žalobce v kauze jízdenek: Rittig by měl jít na čtyři roky do vězení, Dvořák na šest

Bývalý ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák by měl jít na šest let do vězení, zaplatit peněžitý trest dva miliony korun a dostat na pět let zákaz působení ve vedení firem. Lobbista Ivo Rittig by pak měl podle obžaloby jít do vězení na čtyři roky a zaplatit čtyři miliony korun. Takové tresty navrhl v úterý v závěrečné řeči žalobce Adam Borgula před pražským soudem v tzv. jízdenkové kauze.