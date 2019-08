Záchranka s policií zasahovaly v Krejčířově vile

Mluvčí policie Michaela Richterová Novinkám sdělila, že do objektu vnikla skupina zhruba pěti mladých lidí, jejich věk neupřesnila. „Všimla si jich policejní hlídka, která byla právě na obchůzce,” uvedla mluvčí.

Richterová uvedla, že zatím není zřejmé, jestli se bude případ řešit jako přestupek, nebo trestný čin. Policie na místě zjišťuje, co se stalo uvnitř, protože tam našla zbytek party.

V někdejší Krejčířově rezidenci si kontroverzní podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i pověstné akvárium, v němž choval žraloka. Kdysi luxusní vila řadu let chátrá. Stavba je náročná na provoz a muselo by se do ní výrazně investovat, loni na podzim ji stát neúspěšně nabízel v dražbě za necelých 49 milionů korun.