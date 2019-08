Zabil taxikáře, dostal deset let a zmizel. Přišel o milionovou kauci a je na něj vydaný zatykač

Podle Špety není Krtička k zastižení ani na jedné z adres, které u soudu uvedl jako kontaktní. Zrušil si datovou schránku i telefonní číslo. Policejní pátrači mají poznatky, že by se mohl skrývat v Německu , kde má prý známé. Údaje o hledaném Krtičkovi vložila česká police do schengenského informačního systému.

„Prudce ho kopl nebo udeřil do břicha silou velké intenzity, a to přesto, že věděl, že v břiše jsou životně důležité orgány a může dojít k jejich poranění, což je zdraví ohrožující stav,“ stojí v obžalobě.

Podle soudu šlo pravděpodobně o vyústění hádky o peníze, které údajně Krtička dlužil za jízdu a odmítal zaplatit. Znalci u soudu uvedli, že útočník muže udeřil minimálně jednou do nosu, také do ruky a pak mu dupl na břicho nebo ho do něj kopl či praštil. Muž krvácel do břišní dutiny a během několika málo minut zemřel.