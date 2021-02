Za zapálení duhové vlajky dostal podmínku. Nebyl jsem to já, tvrdil pražskému soudu

Svědci incidentu sice Sýkoru neidentifikovali, to však podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Heleny Králové není podstatné. „Obžalovaného dostatečně označily kamerové záznamy,” uvedla.

Sýkorovi u soudu přitížilo to, že se výtržnictví opakovaně dopouštěl i v minulosti. Králová mu k podmíněnému trestu stanovila nejpřísnější možnou, tedy pětiletou zkušební dobu. Zcela tak vyhověla návrhu státního zástupce.

Skupinka lidí, mezi nimiž byl podle rozsudku i Sýkora, zapálila symbol LGBT komunity 8. srpna 2019 na mostě Legií, kde byly duhové vlajky připevněné na pouličních lampách. Stalo se to po utkání fotbalové Sparty, které Sýkora fandí. Skupina také vystřelovala světlice na Střelecký ostrov, kde se konal doprovodný program Prague Pride. Ostatní spolupachatele se policii nepodařilo ztotožnit.

„Na videu jsem se nepoznal a nemyslím si, že jsem to já,” prohlásil 32letý vyučený kuchař. Tvrdí, že si už nepamatuje, co v daný den dělal, popírá ale, že by se byl podívat na fotbalový zápas.