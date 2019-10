Za vymyšlené úrazy měli brát lékaři statisíce

Za zvlášť závažný zločin podvodu, vystavení nepravdivých lékařských zpráv a přijetí úplatku jim hrozí až 12 let.

Podle tohoto zdroje si klienti po vyplacení pojistného nechali maximálně deset procent z celkové částky a zbytek odevzdali zprostředkovatelům, kteří z peněz vypláceli lékaře. „Jejich podíl se pohyboval od deseti do dvaceti procent, což byly řádově statisícové sumy,“ dodal zdroj.

Kriminalisté zdokumentovali stovky případů údajně ne­oprávněně vyplacených pojistek od března 2009 do října 2014. Škodu vyšetřovatelé vyčíslili na bezmála 56 milionů korun. Obviněno je kromě lékařů, kteří jsou podle informací Práva zkušenými ortopedy, několik pojišťovacích agentů a jejich kompliců.

Jeden z obžalovaných lékařů při podání vysvětlení podvodný systém potvrdil a přiznal i to, že byl jeho součástí.

Od lékařů jsme měli sestavený také ma­nuál s návodem, co má klient uvést o následcích svého úrazu u revizního lékaře pojišťovny

„Doktoři psali úrazy, které se vůbec nestaly. Do zprávy pro pojišťovnu zadávali takové údaje, aby klienti získali nejvyšší možné odškodnění. Od lékařů jsme měli sestavený také ma­nuál s návodem, co má klient uvést o následcích svého úrazu u revizního lékaře pojišťovny. Dělalo se to třeba i tak, že se vzal klient s úrazem a poslal se na rentgenové vyšetření s kartičkou pojištěnce zdravého klien­ta,“ popsal obžalovaný praktiky skupiny.