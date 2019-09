Za vyhrůžku bombou ve vlaku osm let vězení, potvrdil Nejvyšší soud

Nejvyšší soud odmítl dovolání muže, který podle pravomocného rozsudku vydíral soukromé železniční dopravce hrozbou bombového útoku na vlaky. Ondřej Kopetschke si za to má odpykat osm let ve vězení. Potvrdila to Petra Hovorková, mluvčí Městského soudu v Brně, který případ řešil jako první instance.