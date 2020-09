Za vražedný útok sekerou padl v Plzni výjimečný trest

„Je naprosto zřejmé, že byl účel poškozeného usmrtit. Poté co po ráně sekerou upadl na zem, vystoupila bohužel z auta poškozená. Ta na obžalovaného zakřičela. Tomu následně došlo, že se musí zbavit i této ženy,“ zaznělo v odůvodnění rozsudku.

Následně Wächter poškozenou udeřil několikrát sekerou do obličeje. „Obžalovaný následně mohl proniknout do vozu a vzít si balíček. Poškozená ležící na zemi se ale začala otáčet a obžalovaný ji následně uštědřil další dvě rány sekerou do zad,“ sdělil předseda senátu.