Za vražednou střelbu na Benešovsku dostal muž 20 let

„Nešlo o pokus o vraždu. Nešlo. Jak je zákonný znění, tak to ani nenaplňuju, to ani nejde naplnit,“ hlásal Hypša. „Nemá to logiku, je to prostě jen domněnka o domněnce. Já jsem se bránil, kdyby neházel (kameny a lahve - pozn. red.), tak bych nestřílel,“ dodal.