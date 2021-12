Za vraždu otce a macechy dostal Nárožný doživotí. Těla se nikdy nenašla

Na doživotí poslal ve čtvrtek Vrchní soud (VS) v Olomouci do vězení Pavla Nárožného (46) obžalovaného z vraždy manželského páru v Přerově. Vyhověl tím žalobci. Ten žádal zpřísnění verdiktu, který vynesl ostravský krajský soud. Podle něj měl Nárožný, který je synem zavražděného muže, strávit ve vězení 25 let. Verdikt doživotí je pravomocný.