Za vraždu dvouleté dcery a matky půjde žena na 18 let do vězení

Sedmatřicetiletou ženu z Českých Budějovic, která loni 24. července ubodala svou matku i dvouletou dceru, poslal v úterý krajský soud na 18 let a devět měsíců do vězení. Žena prohlásila svou vinu a přistoupila na dohodu o trestu. Dítěti i matce zasadila čtyřmi noži desítky bodných i řezných ran, a to i do obličeje a krku. I podle soudu se tato vražda vymykala svou brutalitou obdobným činům, polehčující okolností však byla ženina dosavadní bezúhonnost a také to, že jednala v afektu.