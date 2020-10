Za ubodání známého 24 ranami dostala žena deset let vězení

Bednárská podle verdiktu ubodala svého známého, dvaašedesátiletého leteckého mechanika, v polovině letošního ledna na pražském Proseku. V alkoholovém opojení se pohádali a Bednárská na muže vystartovala s kuchyňským nožem v ruce. Výsledkem byly čtyři bodné rány do hrudníku a dvacet do zad. Muž zemřel na zakrvácení osrdečníku.

„Z toho jednoznačně vyplývá, že v danou chvíli věděla, co dělá. Byla schopná telefonátu, uvědomovala si, co udělala a hledala pomoc a volala své bývalé přítelkyni,“ prohlásila státní zástupkyně Radka Miclíková, která rovněž zdůraznila, že Bednárská po požití alkoholu bývá agresívní. „S největší pravděpodobností došlo mezi nimi ke konfliktu, což vyvrcholilo tím, že obžalovaná popadla nůž a v úmyslu poškozeného usmrtit, jej čtyřikrát bodla do oblasti hrudníku a dvacetkrát do zad,“ podotkla Miclíková. Soudu v závěrečné řeči navrhla překvalifikovat čin z vraždy prosté na vraždu zvlášť surovou a trýznivou vraždu s tím, že pro Bednárskou navrhla patnáctiletý trest vězení.