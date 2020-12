Za smrt hocha ve vaně zaplatí plynař statisíce

Kromě ročního podmíněného trestu musí Sekyra zaplatit otci zemřelého chlapce 700 tisíc korun jako satisfakci za psychickou újmu. Rozsudek je pravomocný.

Tragédie se stala v únoru 2014 v bytovém domě v Mánesově ulici plzeňské části Bory. Mladík se při napouštění vody ohřívané přes plynovou karmu nadýchal oxidu uhelnatého a upadl do bezvědomí. Poté se sesunul pod hladinu a utonul.

Podle znalců došlo k tomu, že se v koupelně nahromadily zplodiny z karmy. To bylo způsobeno zapnutou digestoří v kuchyni, která z utěsněného bytu odsávala vzduch mimo dům. Tím vznikal podtlak, který způsobil, že zplodiny z karmy neodcházely ven komínem, ale vracely se do bytu. Podle projektové dokumentace měla být v bytě digestoř, která vzduch vrací zpět do místnosti, a ne typ, jenž vzduch odváděl ven.

Z rozhodnutí soudu vyplývá, že revizní technik měl důkladně zkontrolovat i digestoř. „Obžalovaný měl uzavřenu smlouvu se správcem bytového domu, kde se mimo jiné zavázal ke kontrolám a revizím plynových spotřebičů ve všech bytech, a za to byl také placen. V rámci těchto kontrol měl také provádět i různé simulace poruch. Digestoř sice není plynové zařízení, ale její chod ovlivnil nesprávnou funkčnost karmy,“ řekl předseda senátu Eduard Wipplinger.

Upozornil na to, že sám obžalovaný uvedl, že se na digestoř měl zeptat. „To je zásadní věc. Měl zjistit, co je to za digestoř, nebo provést zkoušku tak, jako to udělal odborný konzultant na místě krátce po tragédii, když po zapnutí digestoře a karmy zjistil, že se v bytě výrazně zvyšuje koncentrace oxidu uhelnatého,“ pokračoval soudce.

Poukázal také na to, že předmětný byt se od ostatních v domě lišil stavebními úpravami. „To mělo obžalovanému signalizovat nepochybně to, že je tady nějaká změna, že je to jinak než v ostatních bytech,“ dodal Wipplinger.

Nezjistili, kdo digestoř vyměnil

Soud se ale nedopátral toho, kdo původní digestoř v bytě vyměnil za špatnou. Jednalo se o nájemní byt, kde chlapec bydlel se svým otcem.

Trest za usmrcení z nedbalosti dostal Sekyra na samé spodní hranici, když soud zohlednil velký časový odstup od samotné události.

Sekyra u soudu řekl, že je mu líto smrti chlapce, ale vinu odmítl. „Ne že bych se kvůli tomu budil každou noc, ale často o tom přemýšlím, zda se dalo udělat něco jinak, aby se neštěstí předešlo. Je to šílený průšvih, ale odpovědnost za to necítím,“ prohlásil Sekyra.

Táta zemřelého chlapce na rozsudek reagoval tak, že po těch letech cítí určitou satisfakci. „Kdyby mi obžalovaný při pravidelných kontrolách doporučil upravit odvětrání digestoře, udělám to. Zemřel mladý kluk, který měl život před sebou, přitom se tomu dalo zabránit,“ uvedl muž v průběhu soudního líčení.