Za smrt dítěte při domácím porodu stíhají rodiče

Blíže se ale s ohledem na citlivost případu nechtěla vyjadřovat. Pouze doplnila, že v případě prokázání viny hrozí obviněným až šest let vězení.

Pokud by dítěti byla včas poskytnuta lékařská pomoc, mělo podle vyjádření soudního znalce devadesátiprocentní šanci na přežití.

Pro šestatřicetiletou matku to byl druhý domácí porod. Během něj nebyla přítomna žádná porodní asistentka. Žena záchranářům tvrdila, že dítě po porodu normálně dýchalo. Komplikace údajně nastaly až o několik hodin později. Proto s manželem vytočili tísňovou linku.

Samotný domácí porod není podle současné platné legislativy nelegální a nelze ho považovat za protiprávní jednání. Za to, že žena přivede potomka na svět doma, ji proto není možné trestně stíhat ani ji jakkoli pokutovat nebo na ni volat polici či orgán sociálně-právní ochrany dětí.

„Zakázaný sice není, ale měl by být proveden tam, kde je možné během několika málo minut zorganizovat operační pomoc. Pokud si člověk bez dostatečného odborného vzdělání dovolí uvažovat nad touhle variantou, že to ustojí a dokáže, tak je to prostý hazard se zdravím a životem dítěte i matky,“ řekl Právu gynekolog a soudní znalec Jaroslav Feyreisel.