Za sdílené video masturbující školačky potrestal soud pětici ze Sušicka podmínkami

Podmíněné tresty od šesti do osmi měsíců odnětí svobody uložil klatovský okresní soud třem mladíkům a dvěma studentkám ze Sušicka za to, že si mezi sebou přeposílali video, na kterém je zachycena jejich společná známá při masturbaci. Dívce z nahrávky ještě nebylo 18 let a k jejímu šíření nedala souhlas.