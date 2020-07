Za rybí masakr nikdo k soudu nepůjde. Nešlo o týrání, rozhodla policie

„Nezjistili jsme nic, co by nasvědčovalo tomu, že byl spáchán trestný čin,“ řekla Právu mluvčí policejního ředitelství Plzeň-venkov Ivana Jelínková. Podle ní policisté případ prověřovali pro podezření z přečinu týrání zvířat. „Mohlo by se ale jednat o přestupek, proto jsme spis postoupili správnímu orgánu,“ doplnila Jelínková.