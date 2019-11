Za rozsekání matčina partnera mačetou zpřísnil mladíkovi soud trest. Odsedí si 10 let

O tři roky déle stráví ve vězení čtyřiadvacetiletý Lukáš Novák, kterého původně poslal českobudějovický soud na sedm let do vězení za vraždu o osmnáct let staršího druha jeho matky. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze vyslyšel námitky státního zastupitelství a zpřísnil trest na deset let. Verdikt je pravomocný.