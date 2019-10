Za přípravu teroristického útoku navrhuje žalobce Slovákovi devět let vězení

Kobulnický se ve své závěrečné řeči za své jednání omluvil. „Už nikdy nebudu dělat takové věci jako si vyrábět vlastní pyrotechniku. S ohledem na tento případ mám za to, že to nestojí za to. Je to smutné, že to takhle dopadlo, protože jsem neměl žádné zlé úmysly,“ prohlásil a slíbil, že se to už nikdy nebude opakovat. „Chci vést řádný život. Chci být mírumilovným muslimem,” uzavřel Kobulnický.