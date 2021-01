Za pokus o vraždu dostal muž z Rokycanska pět let. Jen jsem se bránil, hájil se

Belšán se hájil tím, že mu poškozený dělal intimní návrhy a pak jej napadl. „Měl nějaké sexuální narážky. To se mně nelíbilo, nejsem zvyklý se koukat na chlapy. Reagoval agresivně, strkal do mě a pak jsem dostal rány pěstí. Zatlačil jsem ho do kouta a znovu se do mě pustil pěstmi. Pak mě praštil ještě něčím tvrdým do hlavy. Něco jsem sebral z linky a ohnal se po něm, pak už si jen vzpomínám, že jsem stál venku a přijeli policajti," vypovídal obžalovaný před soudem.

Svou verzi řekl na policii také napadený muž. Vypověděl, že obžalovaného nikdy předtím neviděl, ani jej neznal. Poprvé ho potkal na ulici k ránu prvního ledna. „Dali jsme se do řeči a já jsem ho pozval k sobě domů, že si dáme ještě nějaké pivo. Požádal mě, jestli si může zapálit cigaretu marihuany. Pak mi chtěl ukazovat nějaké chvaty. Přehodil mě na postel a několikrát praštil pěstí do obličeje. Tak jsem se z toho nějak dostal a také ho udeřil. Začal jsem na něj nadávat a křičet, ať vypadne,“ popsal Roman C. (40), co se tehdy v bytě odehrávalo.

Když útočník neposlechl, vyběhl na chodbu a řekl sousedce, aby zavolala policii. „Pak jsem šel zpět do bytu. Ten muž mě praštil pánvičkou a bodl do hrudníku. Jak ze mě vyndal nůž, tak řekl: 'Tak a jsi mrtvej'. Pak už si na nic nevzpomínám, jen že jsem se na chvilku probral mezipatře domu a nemohl dýchat,“ líčil poškozený dramatické okamžiky.

Belšán tvrdí, že se jen bránil. „Měl jsem strach a popadl první věc, co mi přišla po ruku a ohnal se s ní. Pak jsem si uvědomil, že to byl nůž. Cítil jsem se ohrožený, ale zabít jsem ho nechtěl,“ prohlásil Belšán.