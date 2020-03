Za plánování vražd snížil soud lékaři Bartákovi trest. Celkem si odsedí 18 let

„Jsme toho názoru, že ani po doplnění dokazování se v podstatě nic nezměnilo. Respektive změnilo se to, že podle nás bylo zcela jednoznačně prokázáno, že se rozhodně nejedná o nějaký komplot proti doktoru Bartákovi,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Soud trest snížil podle Hodouška proto, že už se řízení táhne neúměrně dlouho, a také kvůli tomu, že zůstalo pouze u přípravy vražd.

„Při ukládání trestu jsme přihlédli k době trvání trestního řízení, na jehož délce nemá pan obžalovaný žádnou vinu. Je to záležitost, pravda, justice,“ konstatoval soudce a dodal: „Trest je tak nízký vzhledem ke stadiu trestného činu, který se nepřiblížil žádným způsobem k dokonání toho činu.”

Případem plánování vražd a vydírání, které měl Jaroslav Barták osnovat, se liberecký soud zabýval třikrát a pokaždé Bartáka uznal vinným, naposledy v roce 2016 mu za to vyměřil patnáctiletý trest. Barták se ale proti verdiktu vždy odvolal, případ došel i k Nejvyššímu soudu.

Vraždy, za jejichž přípravu byl potrestán, měl Barták plánovat už coby odsouzený v roce 2013 v liberecké věznici. Se spoluvězněm probíral, jak zlikvidovat bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděru a pravoslavného kněze Eugena Freimanna. Šándor měl být zavražděn vystřelovacím nožem v metru, aby to vidělo co nejvíce lidí.

Freimanna pak Barták plánoval nechat unést a mučit, dokud by nevydal 10 milionů korun. Poté měl být zabit nalitím alkoholu do těla krkem a konečníkem, aby se otrávil alkoholem. Choděru pro změnu chtěl mučit, dokud by z něj nedostal 50 milionů korun, a zabít blíže neurčeným způsobem.