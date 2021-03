Za necelý rok života měl všechny kosti polámané, řekla znalkyně o týranému chlapečkovi z Trutnovska

Policisté navíc zjistili, že matka má ještě děti ve věku 5 a 6 let, které jí byly už v roce 2017 odebrány. Protože byla obava, že matka bude v týrání pokračovat, nebo uprchne, poslal ženu soud do vazby. Za těžké ublížení na zdraví jí hrozí až 12 let vězení.