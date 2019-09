Za napomenutí to řidič schytal nožem, útočníkovi hrozí za pokus o vraždu 18 let

Svoji dodávku měl tehdy Jíška zaparkovanou před restaurací U Chřestýše. „Byl jsem na odjezdu, když ten chlapík začal řvát, ať konečně vypadnu, a mlátil pěstí do plachty. Vylezl jsem z auta a zeptal se ho, proč tak vyvádí. On proti mě vyrazil, tak jsem ho natlačil na zeď hospody a pak ucítil píchnutí do břicha a vzápětí do hrudníku,“ popisoval Jíška dramatické okamžiky.