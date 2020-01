Za loupež jsme měli slíbeno 250 tisíc, řekl obžalovaný z přepadení teplického klenotnictví

Loupež se odehrála v centru Teplic v Krupské ulici 17. prosince 2018 dopoledne. Nejprve měli dva z obžalovaných s parukou na hlavě vstoupit do obchodu. Jeden z nich nastříkal prodavačce do obličeje slzný sprej, druhý vytáhl kuličkovou pistoli. Ženu povalili na zem a spoutali ji. Do klenotnictví pak vešli další dva muži, v zadní části obchodu spoutali majitele, další prodavačku a jednoho zákazníka. Přepadení včetně přípravy podrobně soudu popsal Osvaldas Steponavičius, který má status spolupracujícího obviněného.