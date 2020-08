Za krádež instantní kávy půjdou do vězení

Případ se stal 19. března v obchodním centru v pražské Lhotce. Dva bezdomovci tehdy nastrkali kávu v celkové hodnotě 3600 korun do batohu a bez placení prošli pokladnou. Jednoho chytila ochranka. Druhý utekl a schovával se v nedalekém křoví, kde ho dopadli strážníci městské policie.

Obhájci navrhovali, aby oba muži dostali podmíněné tresty. Jako jeden z argumentů uváděli, že jde o bezdomovce, kteří pořádně nevěděli, co se v té době dělo. „Nejsou to běžní lidé, co přijdou domů a pustí si zprávy. Žijí ve squatu, svítí si svíčkami a žijí ze dne na den,“ argumentoval jeden z právníků.