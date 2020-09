Za koronakrize se pohádal se strážníkem a nabral ho na kapotu, dostal 5 let

Kvůli banalitě týkající se přístupu do budovy Městského úřadu ve Znojmě v době jarní koronakrize se dostali do sporu hlídkující strážník a Jan Staněk. Mladý muž zasypal městského policistu urážkami a pak chtěl rychle zmizet. Jenže strážník se rozhodl jej zastavit, na což Staněk reagoval tím, že se proti muži zákona rozjel autem a nabral jej na kapotu. Za násilí proti úřední osobě mu brněnský krajský soud ve středu potvrdil pět let vězení.