Za hajlování na demonstraci SPD dostal muž podmínku

„Není to pravda,“ reagoval na přečtenou obžalobu Mansfeld. Podle jeho slov o žádné hajlování nešlo, protože ukazoval na vztyčené pravici pouze dva prsty s cigaretou. Jeho tvrzení ale vzápětí odmítl soudní expert na extremismus Josef Zouhar. „Je to klasický projev z období nacistického Německa, pozdrav - tzv. hajlování. Nemám k tomu co dodat,“ prohlásil Zouhar.