Za epidemie z nudy vykrádal chaty, vloupal se i do Werichovy chalupy

Podle policie má od února do května na svědomí vloupání do téměř dvou desítek rekreačních objektů. U výslechu kriminalistům řekl, že neměl co dělat a potřeboval vzrušení.

Z chat bral František K. většinou jen drobnosti, které si schovával jako trofej. Přestože nezpůsobil žádnou velkou škodu na majetku, hrozí mu až osm let vězení. Některá vloupání totiž načasoval do doby, kdy v zemi platil kvůli koronavirové pandemii výjimečný stav.

Možná by František K. ještě nějakou dobu motal policistům hlavu, nebýt toho, že do party přibral svého známého Jana K. Do několika chat se pak vloupali společně. Jenže parťák začal brát i hodnotnější věci, které se pak snažil prodat. A policistům nebyl zase tak úplně neznámý. Zřejmě on pak později přivedl detektivy k Františku K.