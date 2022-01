Za bezpečnostními dveřmi zůstalo zamčené dítě, hasiči se probourali zdí

Hasiči se dobývají do zavřeného domu v Bohuslavicích. Foto: HZS MSK

Kuriózní zásah absolvovali na Nový rok hasiči v Bohuslavicích na Opavsku. V uzamčeném domě zůstalo uvězněno tříleté dítě, a to se zapnutým sporákem. Protože jediným vstupem do domu byly bezpečnostní dveře, jejichž otevření nebylo možné bez vysokých škod, hasiči se museli do domu dostat tak, že rozebrali části zdi.