Z auta vyskočil pes, cyklista se lekl, upadl a ochrnul. Majitelka dostala podmínku

Soudce Teplý zdůraznil, že není vůbec rozhodující to, zdali došlo k přímému střetu. „Důležité je, že pes vběhl na vozovku ve chvíli, kdy tudy poškozený projížděl. Cyklistovi nelze vyčítat, že z úleku zmáčkl obě brzdy a byl katapultován z kola. Sama obžalovaná přitom připouštěla, že pes ve vozovce byl, popírá to až při odvolání. Byť mohl být pes na vodítku, to mělo necelé dva metry, takže přesto mohl skočit do vozovky,“ upozornil Teplý.

Žena si vyslechla trest tří měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. „Trest je v tomto případě velmi mírný, až nepřiměřený. Je to jen formální potrestání. S ohledem na absenci pokory a sebereflexe, jak jsme tu slyšeli, je to moc mírné. Poškozený neporušil žádná pravidla silničního provozu, jel spořádaně po silnici a reagoval tak, jak by asi reagoval každý průměrně inteligentní jedinec na kole, kterému by do cesty vběhl pes,“ zakončil Teplý.