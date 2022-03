Vzpoura kvůli koronaviru, soud řeší rebelii vězňů v Bělušicích

Protestů se na sklonku předloňského října účastnilo nejprve 200 vězňů, druhý den se k nim připojily další dvě stovky. Policie tehdy zavřela přístupové trasy k věznici včetně obce a nepouštěla do Bělušic nikoho kromě místních a dozorců z věznice.

Měli by mi dát medaili, řekl vězeň obžalovaný ze vzpoury ve věznici

Oba muži podle policistů v areálu věznice porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do výkonu trestu. Dva z předvolaných dozorců se při výpovědi před soudem shodli, že situace byla po čase neudržitelná a že v čele vzbouřenců viděli Lukáče.

„Začal nám vulgárně nadávat a řvát na nás. Byli jsme v menšině, vybíhali na nás další vězni, takže jsme převaze museli ustoupit a zavřít katr. Lukáč se pak rozeběhl a do katru kopl,“ zmínil jeden z dozorců.

Druhý dozorce popsal, co se poté na celách vězňů dělo. „Řvali, rozbíjeli věci, házeli je z oken nebo je zapalovali,“ upřesnil.

„Chtěli jídlo přinést na cely, přitom řvali na dozorce. Potom přišli za mnou, co mají jako dělat. Já jim řekl, že do vzpoury nejdu a ať to taky nedělají,“ vypověděl Opelt při prosincovém zahájení procesu.