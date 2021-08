Vzala jsem si antidepresiva a odeslala SMS, přiznala žena, která vyhrožovala starostce

Na psaní zpráv měla dost času, jak sama uvedla, tornádo jí na majetku nezpůsobilo žádnou škodu.

„Všichni se určitě ptáte, kdo je ta žena, která psala výhrůžku starostce, byla jsem to já (nemáme žádnou škodu po tornádu), chtěla jsem ji trochu vystrašit, ale samozřejmě jsem to nemyslela vážně a vůbec jsem nepsala, že jí píchnu jídlu (mělo být kudlu – pozn. red.) do břicha, ale že jí někdo může,” uvedla na svém profilu na sociální síti.

„Chtěla jsem, aby se začala zajímat o ty nešťastné lidi, kterých je mě nesmírně líto a o brigádníky, bez kterých by byla obec ještě v troskách, chodili nadření, špinaví a spálení od slunka a ona z nich udělala hospodské flákače,“ dodala.

Žena odeslání zprávy vysvětluje požitím silných antidepresiv. Obětí tornáda byla podle ní i její nastávající snacha.

„Chtěla jsem tu SMS vymazat, uvědomila jsem si, že to není správné, ale pod práškama a veškerou zlobou je vám všechno jedno. Přes slzy, protože brečím pořád, když jsem sama, jsem zmáčkla odeslat místo vymazat. Všeho moc lituji, paní starostce jsem se byla osobně omluvit a napsala jí i vysvětlující dopis. Bohužel se to nedá vzít zpět, a tak budu čekat na rozsudek od vás, trest a následky si ponesu po celý život, ale zoufalý člověk dělá zoufalé činy,“ svěřila se.

Starostka: Odpustila jsem jí. Ale trestní oznámení nestáhnu

„Velmi mě to překvapilo, ale vyrovnala jsem se s tím a odpustila jsem jí. Trestní oznámení ale nestáhnu. I kdyby se to dalo, nestáhnu, nikdo si nemůže dovolovat, aby vyhrožoval starostům. Za všechny starosty to musím udělat. Už by si mě další nevážili,“ reagovala na veřejné přiznání autorky zprávy starostka.

Podle Otáhalové veřejné přiznání autorky zprávy dokreslilo mozaiku. „Je příznivcem opozice, na Facebooku stále něco probírají, to není debata, je to až nenávist. Napřed o mně napsala nepravdu. Všichni se divili jak nenávistně, co proti mně má. Pak začaly chodit SMS zprávy, to jsem ještě nevěděla, že je píše ona,“ řekla starostka.

Obec Mikulčice postižená tornádem Foto: Dalibor Glück, ČTK

Atmosféra v obci je nadále napjatá, autorka SMS zprávy má početný zástup sympatizantů, kteří podle svých slov její motiv chápou. Situaci nejspíše rozetne nadcházející jednání zastupitelů. O svolání požádal opoziční zastupitel Josef Dvořáček (Těšičané, Mikulčané) s tím, že na program je možné přidat hlasování o odvolání starostky.