Výjimečný trest: Muž podle soudu uškrtil expřítelkyni, protože proti němu svědčila

Krajský soud v Hradci Králové v úterý poslal na 24 let do věznice se zvýšenou ostrahou muže za loňskou vraždu jeho bývalé přítelkyně v Broumově na Náchodsku. Výjimečný trest mu uložil za to, že ženu podle žaloby uškrtil, neboť proti němu v jiném případu svědčila na policii.