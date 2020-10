Vyhrožoval střelbou v královéhradeckém odběrovém centru. Zanedlouho byl v poutech

Policie ve čtvrtek informovala, že muž měl v minulých dnech dvakrát volat do nemocnice v Hradci a dožadovat se odběru vzorku. V anonymním telefonátu navíc hrozil použitím střelné zbraně.

Policisté ihned po oznámení vyrazili do nemocnice a začali střežit zdravotníky i pacienty. Kriminalisté se zabývali vypátráním podezřelého. Během několika hodin znali jméno volajícího 53letého muže, který byl ale na neznámém místě.

„Nebyla to však pro kriminalisty překážka, s níž by si neporadili. Pro muže si po krátkém čase dojeli do Pardubického kraje, kde se aktuálně nacházel,“ uvedl náměstek krajského ředitele policie Jiří Karásek.