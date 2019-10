Vyčítal jí pití a ona ho bodla. Za smrt manžela dostala žena osm let

Na osm let do věznice s ostrahou poslal ve středu ostravský krajský soud 62letou Jaroslavu N., která loni na Silvestra v zahradní chatce zaútočila nožem na svého manžela. Kvůli tomu, že jí údajně vyčítal pití, ho bodla nožem do břicha tak nešťastně, že za pár dní v nemocnici zemřel.