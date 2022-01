Vrchní soud stvrdil dohodu v kauze solárního podvodu Zdeňka Zemka staršího

Podle obžaloby Zemek spáchal zvlášť závažný zločin podvodu. Zemkova solární elektrárna VT-Sun získala licenci 31. prosince 2010 v době, kdy nebyla dokončená, přičemž tak získala vyšší cenu za odběr. Důvodem bylo to, že pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 platila garantovaná výkupní cena elektřiny 12 150 korun za megawatthodinu na 20 let, od roku 2011 tato cena klesla na 5500 korun za megawatthodinu. Podle obžaloby vznikla škoda přes 100 milionů korun.