Vrchní soud potvrdil trest Ukrajinci, co v Brně brutálně znásilnil ženu

Na 8,5 roku za mříže poslal ve středu Vrchní soud v Olomouci Ukrajince Vasyla Bojčuka (29) za to, že v Brně brutálně znásilnil ženu poté, co odmítla jeho sexuální návrh. Potvrdil tak verdikt brněnského krajského soudu z letošního 25. února, proti kterému se obžalovaný odvolal. Zároveň ho na pět let vyhostil z České republiky. Poškozené také musí zaplatit 1,16 milionu korun jako nemajetkovou újmu.