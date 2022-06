Vlek naložený auty se po smyku převrátil a zablokoval silnici na Náchodsku

„Zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a před průjezdem pravotočivé zatáčky dostal smyk. Následně mělo dojít k vyjetí jízdní soupravy za pravou krajnici a k nárazu do betonových svodidel. Po nárazu měla být souprava odhozena zpět a do protisměru, a poté za levou krajnici, kde došlo k dalšímu nárazu do betonových svodidel,” informovala v úterý o nehodě mluvčí policie Lucie Konečná.