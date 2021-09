Vlak v Kladně srazil dva lidi, žena přišla o ruku a je ve vážném stavu v nemocnici

Dva lidé byli v pondělí večer zraněni při střetu s vlakem v ulici Sportovců v Kladně. Co přesně chodci v kolejišti dělali, není zatím jasné. Žena při nehodě přišla o ruku a ve vážném stavu byla vrtulníkem transportována do Ústřední vojenské nemocnice Střešovice. Muž utrpěl středně vážná zranění a do nemocnice v pražském Motole ho převezli záchranáři sanitkou.