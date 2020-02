Vlak srazil a zabil muže na Blanensku

Omezení v železniční dopravě skončilo podle mluvčího policie Bohumila Maláška v 7:30. Dotklo se například mezinárodních vlaků EC z Prahy do Budapešti, vlaku Vindobona z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce nebo rychlíku Slovenská strela z Bratislavy do Prahy. Některé lokální spoje mezi Brnem a Rájcem - Jestřebí byly odřeknuty.