Vizitka vzorného řidiče autobusákovi nepomohla, za smrtelnou nehodu mu zpřísnili trest

„Zdůvodnil to tím, že fatální následek nehody nemůže vynahradit jeho dosavadní řidičskou bezúhonnost,“ uvedla státní zástupkyně.

Nehoda se stala loni v srpnu na dálničním přivaděči u Plzně. Tregler přehlédl odstavený kamion a v plné rychlosti do něj narazil.

Tehdy v autobuse vezl tři agenturní pracovníky z Plzně do továrny v Boru u Tachova. Mezi benzinovou stanicí a exitem na Sulkov narazil do zadní části kamionu, který kvůli poruše stál u krajnice a částečně zasahoval do pravého jízdního pruhu.