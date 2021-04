Viník výbuchu chemického odpadu na Českolipsku je po smrti, policie případ odložila

„Pracoval na úseku obsluhy úpravny a v inkriminovanou dobu nedodržel své pracovní povinnosti při vypouštění chemikálií do neutralizační jímky a neprovedl řádnou prvotní přejímku dokumentace odpadu a několik druhů kontrol, včetně kontroly neutralizační jímky, vizuální kontroly odpadu a kontroly jeho kyselosti a teploty,“ popsala v úterý závěry vyšetřování mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Podle ní tak došlo k vypuštění dvou neslučitelných odpadů do jímky, následovala silná výbušná reakce a únik nebezpečných par do ovzduší.

Liberečtí kriminalisté prověřovali podle Sochorové havárii pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by pachateli hrozilo vězení od 3 do 10 let. Případ ale končí odložením právě proto, že hlavní podezřelý po havárii zemřel.