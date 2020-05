Velký přehled nehodovosti v Česku. Smrtelná nezkušenost

Řidiči motorových vozidel do 24 let zavinili v loňském roce 9576 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno 84 osob. V roce 2018 to bylo 20 051 nehod a 94 usmrcených osob. Jako pozitivní hodnotí experti naopak to, že při nehodách způsobených mladými řidiči dlouhodobě klesá počet usmrcených a těžce raněných, trendy jsou v posledních pěti letech klesající (průměrný každoroční pokles je u počtu usmrcených o 10 osob).