Věděl, že se kamarád chystá vraždit. Nic neudělal

Podle informací Práva se Daniel tři dny před vraždou se svým plánem svěřil jednomu z nejbližších kamarádů, 18letému mladíkovi. Ten nejenže držel jazyk za zuby, ale nezavolal policii ani poté, co mu Daniel napsal, že Terezu právě zabil.

„Mohu potvrdit, že jsme obvinili 18letého muže z neoznámení trestného činu,“ potvrdila Právu policejní mluvčí Martina Korandová. Podle ní mladíkovi nic nebránilo v tom, aby zvlášť závažný trestný čin oznámil, což neučinil. Hrozí mu za to až tři roky vězení.

V reakci na nové okolnosti v případu jen těžko hledal slova otec mrtvé studentky. „Stále s rodinou vstřebáváme děsivou realitu. Přemýšlíš o tom, že stačil možná jeden telefonát a Tereza mohla žít. Jenže on si to nechal pro sebe a pak ještě nabídl vrahovi alibi,“ řekl táta zavražděné dívky.

Mladíka obviněného z vraždy 18leté spolužačky z Plzeňska poslal soud do vazby

Mladíka obviněného z vraždy 18leté spolužačky z Plzeňska poslal soud do vazby Krimi

„Dokonce, jak jsem se dozvěděl, mu radil, jak to uhrát třeba na duševní poruchu. Co mě ale nejvíc dorazilo, že důvodem, proč to neoznámil, mělo být, že přece neudá kamaráda,“ řekl smutně otec.