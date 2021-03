Ve Vltavě v pražské Tróji se večer topili dva opilí muži

Prvotní informace, kterou policisté dostali, byla, že se ve Vltavě poblíž ulice V Podhoří topí muž pod vlivem alkoholu. „Na pomoc mu do vody skočil další muž, rovněž pod vlivem alkoholu, který se však podle všeho začal topit také," řekla Novinkám policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Oba muže vytáhli z vody svědci, kteří přejížděli na přívozu z Podbaby do Tróje. Na břehu si pak oba muže převzali do své péče záchranáři. „Oba pacienti byli mimo ohrožení života a po vyšetření byli převezeni do nemocnice," sdělila mluvčí záchranářů Jana Poštová.