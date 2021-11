Ve Slaném se zřítil vánoční strom

Silničáři také od 11:00 hodin preventivně uzavřeli pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo trvat do půlnoci. Tato silnice i všechny ostatní v Libereckém kraji jsou ale zatím sjízdné, nutná je zvýšená opatrnost.