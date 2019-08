Ve dvěstěpadesátce se honil s policisty na D5, dostal čtyři roky

„Byl to pro mě adrenalin,“ řekl obžalovaný muž, který se podle rozsudku dopustil zločinů obecného ohrožení a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Bosak měl kradené BMW X6 převézt z německého Kaisers­lauternu do Prahy. Pronásledovat ho začali už němečtí policisté na dálnici A6, u Rozvadova se k nim připojili čeští kolegové. Honička skončila na Rokycansku, kde Polák havaroval a utekl. Policisté ho pak chytli schovaného v nedalekém lese.

„Po celou dobu pronásledování nereagoval na výzvy policistů k zastavení, a to jak na německé, tak i české dálnici. Velmi riskantní a bezohlednou jízdou, kdy se pohyboval rychlostí mezi 230 a 250 km/h, ohrožoval ostatní řidiče. Kličkoval mezi vozidly, předjížděl zprava, a dokonce i odstavným pruhem,“ uvedla státní zástupkyně Ivana Dragunová.

Mateusz Bosak u soudu Video: Patrik Biskup, Právo

Bosak ujížděl nejprve směrem na Prahu, u Mýta sjel z dálnice a pokračoval na Cerhovice, kde opět najel na dálnici, do opačného směru na Rozvadov. Na 47. kilometru narazil do levé zadní části malého náklaďáku, což jeho vůz roztočilo kolem osy a ten skončil ve středových svodidlech. Bosak z auta vylezl, přeběhl dálnici a ukryl se v lese.

„Nevěděl jsem, že je to auto kradené. Bál jsem se zastavit, protože nemám řidičák a nechtěl jsem skončit ve vězení,“ prohlásil Bosak u soudu. Podle svých slov prý dostal nabídku tisíc eur za to, když převeze auto z Německa do Prahy.

Nemám sice řidičák a dopravní předpisy moc neznám, ale řídit umím. obžalovaný řidič havarovaného vozu

„Dva muži, které neznám, mě vyzvedli doma a odvezli do Německa na parkovitě, kde už to auto stálo nastartované a s nastavenou navigací do Prahy. Dostal jsem peníze na benzin, mobil a rukavice na řízení. Řekli mi, že když někde budu stavět, nesmím vypnout motor. Takže jsem ho nechal běžet i při tankování,“ pokračoval obžalovaný cizinec. Komu auto patří, o to se podle svých slov nestaral.

Bez problému dojel až před českou hranici, kde ho chtěli zastavit němečtí policisté. „Do té doby jsem jel asi stošedesátkou. Když mě začali stíhat, tak jsem zrychlil na 250. Předjížděl jsem, kde bylo zrovna místo, někdy i odstavným pruhem. Nemám sice řidičák a dopravní předpisy moc neznám, ale řídit umím. Rychlou jízdu vnímám jako adrenalin,“ dodal vyučený čalouník. Přiznal také, že si před jízdou šňupnul pervitin.

Policie neměla šanci

Držet krok s BMW bylo po­dle policisty z dálničního oddělení ve Svojkovicích Petra Šrámka nemožné. „Jeli jsme za ním, co to šlo. Neměli jsme ale šanci ho dohnat ani se k němu přiblížit. Za Mýtem jsme ho ztratili z dohledu a pak jsme slyšeli ve vysílačce, že se vyboural,“ řekl Šrámek před soudem.