V tunelu Valík zvýšili dovolenou rychlost. Hříšníků nečekaně raketově přibylo

„Loni v prosinci jsme řešili 1273 přestupků, zatímco za stejné období předcházejícího roku to bylo jen 124 případů. Dříve jsme dostávali od policie v průměru pět přestupků denně, teď je to přes čtyřicet,“ řekla Právu Zdeňka Alblová, tajemnice Městského úřadu v Přešticích, do jehož správní působnosti Valík patří.