V Přerově loupil dvanáctiletý chlapec

„Jeden z nich to odmítl se slovy, že jim nic nedá, a hned za to od jednoho z pachatelů schytal několik ran pěstí do obličeje a hlavy. Ze strachu o zdraví dal pak obě požadované věci agresorům. I přesto, že jim požadované věci vydal, dostal od druhého pachatele kopanec. Oba útočníci pak velmi rychle z místa napadení utekli,“ uvedla mluvčí.