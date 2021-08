V Praze se ztratila 12letá vietnamská dívka, policie prosí o pomoc při pátrání

Dívka je přibližně 155 centimetrů vysoká, má štíhlou postavu, hnědočerné dlouhé rovné vlasy a hnědé oči. „Na sobě by měla mít bílo-růžové šaty dlouhé po kolena, černou bundu, bílé boty značky Adidas, černý batoh s motivem diamantu,” uvedli policisté v tiskové zprávě.

Policie s rodinou prověřila desítky možných míst, kde by dívka mohla být. Policisté předpokládají, že by se měla pohybovat v Praze. Nevylučují ale ani možnost, že se dostala do jiného kraje.