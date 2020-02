V Praze se srazil autobus s autem, jeden mrtvý a tři zranění

Podle záchranářů jeden člověk zemřel a další tři lidé se zranili. „Muž a žena utrpěli vážná zranění. Oba byli převezeni v umělém spánku a umělé plicní ventilace do nemocnice, žena do vojenské nemocnice, muž do Motola. Další žena s úrazem hlavy a zad byla transportována do nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.